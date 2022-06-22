В Ельце зажгли танк из 5000 свечей Фото: Администрация города Ельца

Липецкая область присоединилась к акции «Свеча Памяти». В ночь на 22 июня во всех районах региона почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Липчане выходили на улицы города со свечками, вспоминая тех, кто не пожалел жизни ради будущих поколений. Тех, кто в июне 1941 года услышал те страшные слова «Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германский вооруженные силы атаковали границы Советского союза».

Ко Дню памяти и скорби в Ельце зажгли танк из 5000 свечей Фото: Администрация города Ельца

Самое впечатляющее мероприятие прошло в Ельце. На Красной площади жители выложили из 5 000 свечей танк с надписью на флаге «Мы из Ельца». С высоты композиция смотрелась эффектно. И хотя царила скорбная атмосфера, казалось, теплый свет свечей разрывает неизбежно надвигающуюся тьму. И Победа обязательно случится.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе администрации Ельца, танк получился 15,54 м на 12,39 м. В памятной акции «Огненные картины войны», посвященной Дню памяти и скорби, участвовали сотни человек.

В Ельце зажгли танк из 5000 свечей Фото: Администрация города Ельца

- Мы никогда не забудем этот подвиг, который совершили наши предки, - выступил градоначальник Евгений Боровских. - И меня радует, что с каждым годом желающих принимать участие в подобных акциях становится все больше.

Напомним, что в Липецке в траурном шествии «Свеча Памяти» участвовало около 5 000 жителей. По улицам областного центра со свечами в руках прошли школьники, студенты, общественники, чиновники и неравнодушные горожане. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Из свечей волонтеры выложили слова «Липецк помнит».