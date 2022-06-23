«Мой ребенок боится выходить на улицу»: под Липецком 8-летнего мальчика покусала домашняя овчарка

Под Липецком 8-летнего мальчика покусала домашняя овчарка

В в Ельце Липецкой области 22 июня на 8-летнего мальчика напала домашняя овчарка. По словам Светланы, матери ребенка, он гулял возле дома бабушки в поселке Солидарность, а рядом стояла женщина с собакой. Очевидцы рассказали, что пес был без намордника и ошейника. Вдруг животное зарычало и напало на школьника. Пес повалил его, начал кусать и царапать. Все это увидел мужчина, который отогнал собаку и проводил до дома перепуганного мальчика.

- Я прибежала с работы домой и вызвала скорую помощь, - поделилась с lipetsk.kp.ru Светлана. - Врачи осмотрели сына и отвезли в травмпункт. У него искусана спина, рука, стерты колени после нападения пса. Ему сделали 1 укол от бешенства, а предстоит ещё 5.

Пес повалил школьница, начал кусать и царапать

Ельчанка очень встревожена. После произошедшего ее ребенок даже боится выходить на улицу. Светлана написала заявление в полицию. По ее словам, на эту овчарку неоднократно жаловались местные жители.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, - прокомментировали КП-Липецк в пресс-службе регионального УМВД России. - Участковый уполномоченный полиции опросил свидетелей и очевидцев происшествия. Установлена личность владельца собаки.

Напомним, что в Липецкой области участились случаи нападения собак. В феврале в том же поселке 9-летнюю девочку покусал бродячий пес. Мэрию обязали выплатить ей компенсацию морального вреда. В пресс-службе администрации Ельца уточнили, что бездомных животных отлавливают еженедельно.

В апреле трагедия произошла в Липецке. 11-летний школьник, убегая от стаи собак, попал под колеса мусоровоза. Ребенок погиб.