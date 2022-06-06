Под Липецком администрация выплатит 65000 рублей школьнице, которую покусала бродячая собака

С администрации Елецкого района взыщут 65000 рублей в пользу девочки, которую покусала собака Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области школьнице, которую покусала бродячая собака, выплатят компенсацию морального вреда. Напомним, несчастье случилось 16 февраля в поселке Солидарность Елецкого района. Бездомный пес около 3 раз укусил 9-летнюю девочку за левую руку. Экспертиза установила легкий вред здоровью. После инцидента возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ "Халатность". А прокуратура Елецкого района подала иск в суд к местной администрации.

В ходе прокурорской проверки установили, что начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики администрации Елецкого района и индивидуальный предприниматель заключили договор на отлов и содержание бродячих собак. Однако, свои обязательства стороны исполняли ненадлежащим образом.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд решил удовлетворить требования искового заявления. Школьнице выплатят 65 тыс. рублей. Исполнение решения проконтролирует прокурор.