День молодежи-2022 в Липецке: программа мероприятий, площадки, даты

Липчан приглашают повеселиться на День молодежи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецке отпразднуют День молодежи. На Липецком городище 26 июня в 18:00 состоится Молодежный пикник. На сцене выступят липецкие артисты и будут работать интерактивные площадки. Вечером порадует липчан певец Akmal.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Нижнем Парке 24 июня в 18:00 пройдет концерт «Полный вперёд!». На стадионе «Спартак» 25 июня в 14.00 развернется спортивно-игровая программа «Даёшь – молодёжь!». 25 июня у ДК «Матыра» в 18.00 состоится концерт-акция «Кто, если не мы!».

В воскресенье, 26 июня, на площади Клименкова в 17.00 стартует фестиваль молодежных субкультур. Для гостей выступят рок-группы. Также пройдет мастер-класс «В мире стиля». В 18:00 откроются интерактивные зоны. Там будет и детская анимация с фокусами, и брейкдансеры, а также художники-граффисты. В 21.00 для молодежи пройдет дискотека с участницами ансамбля эстрадного танца. Завершением праздника станет огненное пиротехническое шоу.

У ДК«Рудничный», 26 июня в 19.00 заработает культурное пространство: лаундж-зоны, дискотека на открытом воздухе. Гостем программы станет DJ Ross.

Напомним, что в эти дни в областном центре ограничат продажу алкоголя.