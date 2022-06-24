В Липецке в киоске с продуктами торговали контрафактным алкоголем

В Липецке проходят рейды по киоскам с паленым алкоголем Фото: Липецкий городской совет депутатов

Накануне, 23 июня, в Липецке прошел очередной рейд по киоскам, где нелегально продают алкоголь. На торговую точку в сквере по улице Филипченко пожаловались липчане. По указанному адресу нагрянули депутаты и сотрудники регионального управления потребрынка.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в киоске торгуют продуктами питания. Правда, ассортимент скудный, который лишь заполняет витрину, скрывая внутреннюю часть помещения. На деле же это нелегальный алкомаркет, причем довольно популярный. На глазах проверяющих за спиртным выстроилась очередь.

Парламентариям и специалистам продавец отказалась представляться, а полицейских не впустила внутрь. Но они успели заметить коробку с неким содержимым. После появления правоохранителей женщина перестала отпускать алкоголь.

- Нормальность ситуации просто поражает, - возмутилась депутат горсовета Екатерина Пинаева. - Людей не смущает присутствие нескольких человек около киоска, в том числе полиции. Они искренне разочаровываются в отказе. При этом мы видим, что неизвестная личность в роли продавца торгует печеньем вразвес, продуктами питания. Тут же в тесном киоске курит, полная антисанитария. И мы не можем это остановить.

Напомним, что рейды проходят во всех районах города по жалобам липчан. Парламентарии считают, что недобросовестных предпринимателей нужно наказывать более жестко. Вплоть до сноса киосков.