В Липецке киоск "Ремонт обуви" был забит паленым алкоголем

Депутаты горсовета и сотрудники управления потребрынка вышли в рейд Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке депутаты горсовета и сотрудники регионального управления потребрынка провели рейд. Они прошлись по местам, где незаконно торгуют алкоголем. Эти точки указали жители Левого берега города.

Так, на киоске по улице Адмирала Макарова вывеска "Ремонт обуви. Изготовление ключей". В реальности же, по информации пресс-службы горсовета, помещение полностью забито бутылками со спиртными и сигаретами. Внутри также есть обогреватель, телевизор и спальное место.

Полицейские оформили протокол и изъяли контрафакт. Владелица сапожной точки и раньше попадала в поле зрения управления потребрынка и ценовой политики. Она была "менеджером" по несанкционированным продажам на улицах города.

Подобных киосков в Липецке около 50. Рейды не всегда успешны, так как чаще всего продавцы запираются внутри. По мнению начальника отдела административной практики и контроля управления Людмилы Некрасовой, владельцев нужно обязать размещать вывеску с реквизитами арендатора. Работать точечно с каждым предпринимателем.

Напомним, что в мае парламентарии уже высказывались против киосков, где торгуют паленым алкоголем. Их число растет, так как серьезных взысканий за эту деятельность нет. Депутаты настаивают на более жестких мерах: расторгать договоры с арендаторами, менять собственников и даже сносить точки. В настоящее время в горсовете готовятся к совещанию с представителями всех контролирующих структур.