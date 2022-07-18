Липецк затопило после мощного ливня и града

В Липецке затопило улицы Фото: принтскрин видео.

В этот понедельник, 18 июля, на Липецк обрушился мощный ливень. Дождь шел во всех районах города, а в некоторых даже выпал град. Последствия стихии липчане наблюдают на улице города.

Так, в областном центре затопило улицы. Залило дороги у торгового центра "Армада". У низких машин уровень воды доходит до таблички с номерами.

- А мы выплывем? - интересуется у водителя пассажирка, снявшая на камеру потоп.

Помолчав, автомобилист успокаивает женщину, которая еще не попадала в такие ситуации - "Выплывем".

Улицы Советская, Ленина, Сокол, 9-ый микрорайон - все в воде. Даже Октябрьский мост залило - там образовалась пробка. "На площади Революции уже Венеция" - шутят липчане в соцсетях. А на улице Неделина затопило несколько машин. Вода доходит до стекол автомобилей.