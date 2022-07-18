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Происшествия18 июля 2022 10:03

Мощный ливень и град обрушились на Липецк

Липчане делятся видео непогоды в соцсетях
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Град на улице Доватора в Липецке

Град на улице Доватора в Липецке

Фото: принтскрин видео.

В этот понедельник, 18 июля, в Липецке бушует стихия. Сильный ливень обрушился практически на весь город. Раскаты грома слышны во многих районах областного центра. Небо озаряют яркие вспышки молний.

В отдельных районах прошел град. Так, на ЛТЗ гроза началась с падения крупных льдинок. На град также пожаловались жители 27-ого и рядом находящихся микрорайонов, Сокола, НЛМК, улицы Доватора, Пришвина, 9 микрорайона и Звездного. Липчане делятся видео с градом в соцсетях.

Напомним, что спасатели предупреждали горожан о непогоде. Во время грозы лучше остаться дома. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".