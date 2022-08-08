«Ростелеком» расширил липецкую систему видеонаблюдения до 5600 камер

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Работы проводились по заказу управления цифрового развития региона в рамках реализации проекта «Безопасный город». В течение июля специалисты компании установили и подключили к единой платформе 600 устройств. Теперь в области работают 5 600 камер, большая часть из которых установлена в Липецке и Ельце.

Игорь Артамонов,губернатор Липецкой области:

«Наша команда всего за пару лет сумела сделать Липецкую область одним из лидеров цифровой трансформации среди российских регионов. Это не просто красивые слова и рейтинги. Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан безопасней, а процесс оказания государственных услуг быстрее. Создание региональной платформы видеонаблюдения с «Ростелекомом» – один из таких флагманов».

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«Для нас “Ростелеком” – главный инфраструктурный партнер. Мы совместно разрабатываем и внедряем телекоммуникационные проекты. Буквально на днях провели очередное совещание по вопросам цифрового развития региона. Что касается видеонаблюдения, по количеству камер Липецк можно сравнить с Казанью или Красноярском. Но есть существенное отличие: в этих городах масштабное внедрение системы происходило за счет серьезных федеральных финансовых вливаний, связанных с подготовкой к всероссийским или международным событиям, например, Универсиаде. Мы же строим “Безопасный город” за счет собственных средств. При этом провайдер предоставляет услугу по сервисной модели: инсталлирует новые камеры, обслуживает их, передает видеопоток с устройств».

«Ростелеком» является партнером проекта «Безопасный город» в Липецкой области с 2020 года. Тогда провайдер начал поэтапный перевод действующей на тот момент в регионе системы видеонаблюдения на собственную сервисную модель. Благодаря этому значительно улучшилось качество видеоматериалов, а также увеличился срок хранения записей в архиве с 7 до 30 дней. Параллельно с этим велся монтаж дополнительных устройств. В этом году пришла очередь микрорайонов, прежде всего, в областной столице. При выборе мест для установки камер региональные власти руководствуются так называемой концепцией «Безопасный район». Пилотными стали микрорайоны с 8-го по 12-й. На въездах и выездах в них установили устройства, оснащенные модулем, который позволяет распознавать лица и госномера автомобилей. Примечательно, что доступ ко всем трансляциям есть не только у чиновников или силовиков, но и у простых жителей – на сайте https://camera.lipetsk.ru/.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В этом году мы преодолели важный для нашей услуги рубеж – пять тысяч камер. Все устройства работают в режиме 24/7. При этом периодически у региональных и муниципальных властей возникает необходимость в разовом масштабировании системы. Например, в День города Липецка мы установили камеры на всех пунктах пропуска на главную праздничную площадку. Это позволило полиции и спасательным службам обеспечить порядок. Эффективность внедрения системы видеонаблюдения очевидна: по данным правоохранительных органов области, с ее помощью раскрывается порядка 68% преступлений. Кроме того, наша система помогает муниципалитетам отслеживать работу коммунальных и дорожных служб города. Так что технологии “Ростелекома” делают жизнь липчан безопаснее и комфортнее».

Безусловно, создание региональной системы видеонаблюдения – важнейший, но далеко не единственный значимый проект «Ростелекома». Цифровой провайдер внедряет свои цифровые сервисы на различных объектах городской инфраструктуры. Так, примерно месяц назад компания оснастила современными телеком-решениями одну из липецких остановок общественного транспорта, а также зарядную станцию для электромобилей. Их за свой счет изготовила и установила компания «Унифон» - липецкий производитель домофонов и систем безопасности.

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Фото предоставлено «Ростелеком»