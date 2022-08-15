Житель Липецкой области, пытаясь найти пропавшую подругу, сорвался с Воргольских скал и пролежал без сознания всю ночь

Пара из Липецкой области разбилась на Воргольских скалах ночью Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стали известны подробности трагедии, случившейся на Воргольских скалах в Липецкой области в выходные. Напомним, с высоты вблизи села Нижний Воргол сорвались сожители - 35-летняя женщина и 39-летний мужчина. Екатерина и Денис приехали на территорию заповедника "Галичья гора" из села Ключ Жизни. Несчастная погибла.

Елецкий межрайонный следственный отдел регионального СКР начал доследственную проверку. По данным следствия, 12 августа пара приехала на скалы, чтобы отпраздновать день рождения мужчины. Вечером Екатерина исчезла из поля зрения возлюбленного. Как стало известно lipetsk.kp.ru, он пошел ее искать, но сорвался со скалы и потерял сознание. Денис очнулся только на следующий день. Он сел в машину и доехал до ближайшего магазина, откуда позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

13 августа правоохранители на склоне скалы нашли бездыханное тело женщины с характерными травмами при падении с высоты.

- Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР. - С его слов, он не видел, как упала женщина.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ельчанки.

Знакомый пары сообщил "КП-Липецк", что Екатерины работала в супермаркете в селе. Детей у нее не было. В соцсетях интернет-пользователи выражают соболезнования семье погибшей. Некоторые считают, что территорию Воргольских скал лучше закрыть, либо выставить ограждение, чтобы предупредить несчастные случаи. Другие против, но взывают к благоразумности отдыхающих, которые иногда подходят к краю. Собственно, высота скал - от 20 до 25 метров. Сюда часто приезжают как жители региона, так и соседних областей. Люди фотографируются, наслаждаются красивыми видами, занимаются скалолазанием.