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Общество16 августа 2022 7:22

В Липецке ввели особый противопожарный режим до 30 сентября

Спасатели будут патрулировать пожароопасные участки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке вводят особый противопожарный режим

В Липецке вводят особый противопожарный режим

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вводят особый противопожарный режим. Он будет действовать с 16 августа по 30 сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города Евгения Уваркина. Напомним, что ранее объявили о действии противопожарного режима по всему региону.

В этот период запрещено разводить костры. Пожароопасные участки, в том числе те, которые прилегают к лесам, будут патрулировать спасатели и лесники. Это Желтые Пески, Сселки, ЛТЗ, Дачный, Новая Жизнь, район Силикатных озер. С липчанами усилят разъяснительную работу.

Профильные ведомства мэрии должны быть наготове. При необходимости помогать тушить природные пожары и доставлять воду. Председателям садоводческих товариществ и гаражных кооперативов также рекомендовали подготовиться к возможным ЧП, патрулировать свои территории.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во время действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности существенно увеличиваются. Для липчан - 20 тыс. рублей, для должностных лиц - 60 тыс. рублей, для юридических - 800 тыс. рублей.

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