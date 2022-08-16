В Липецке хотят ввести правила для электросамокатов

В Липецке для электросамокатов планируют ввести правила Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в этот вторник, 16 августа, в горсовете обсудили правила для элекросамокатов. В городе все чаще происходят ДТП с их участием. На таком «аттракционе» катаются маленькие дети, а подросткам нравится ездить вдвоем, что недопустимо. «Водители» быстро ездят, сбивают пешеходов и мешают их движению. Самокаты бросают у остановок, в местах, которые мешают автомобилистам.

Как сообщили в липецком городском Совете депутатов, ПДД статус электросамокатов не определен. Если мощность их двигателя не более 0,25 кВт, их нельзя считать транспортными средствами. Поэтому нарушителя не смогут привлечь к ответственности. В парках города принуждают снижать скорость до 5 км/ч через приложение. Также там установят информационные щиты с правилами передвижения.

В Липецке на начало июля было 800 самокатов, сейчас их еще больше. 5 ДТП с пешеходами на самокатах произошло с начала года. Депутаты посоветовали мэрии до 1 ноября 2022 разработать правила пользования электросамокатами и представить проект для принятия горсоветом.