На Советской в Липецке сбили мужчину на электросамокате

Липчанина на электросамокате сбили на Советской Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 9 августа, в Липецке водитель электросамоката попал в ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Советская и Ворошилова. Момент столкновения попал в объектив камеры.

В кадре - электросамокатчик, который едет по нерегулируемому пешеходному переходу. На "зебре" его сбивает легковушка, повернувшая с Советской. Судя по записи, водитель машины мог не увидеть самокат за другим автомобилем, который остановился на переходе. Когда он появился в зоне видимости, автомобилист не успел затормозить.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы уже выехали на место ДТП. Им предстоит разобраться в произошедшем.

Напомним, что на прошлой неделе водитель "Ауди" сбил мужчину на электросамокате на улице Советская. Подробности здесь.