Какие знаменитые фильмы снимались в кинематографическом Ельце

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За свою историю старинный город на берегах реки Быстрой Сосны не раз становился местом съемок множества фильмов – от исторических драм, для которых у Ельца есть хорошо сохранившиеся памятники архитектуры, до современных фильмов, которые рассказывают истории про жизнь в колоритной российской глубинке. Специально к дню города мы вместе с МТС и его онлайн-кинотеатром KION, который снимает один из своих оригинальных проектов в Ельце, решили рассказать, какие фильмы еще были сняты в наших краях.

Елец с давних времен привлекал интеллигенцию. Здесь жили и работали писатель Иван Бунин, философ Василий Розанов, композитор Тихон Хренников; здесь крестился писатель Валентин Распутин. Природа Черноземья, старинный архитектурный ландшафт, красоты центральной полосы России – все это притягивало и притягивает в Елец людей творческих и думающих. В разные годы в городе снимали кино, которое стало классикой. Дело в том, что сохранившиеся в Ельце церкви и усадьбы – это идеальные декорации, и кинематографистам ни к чему выстраивать павильоны на «Мосфильме» или «Ленфильме», когда можно показать зрителям реальную красоту старого города, и, конечно же, устроить экспедицию – самый трудный, но и самый интересный способ съемок.

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«Красные пчелы» Леонида Макарычева

В 1972 году в районе Каракумовского моста в Ельце снимали фильм об одноимённом пионерском отряде небольшого городка. Фильм рассказывает о противостоянии «Красных пчёл» и отряда скаутов из детей нэпманов, и знаменитой стала сцена, как сторонники новой советской власти идут бодрым маршем по этому мосту. Кроме того, в кадры попали старинные городские улицы и елецкая ТЭЦ, а в массовых сценах снимались ученики 8-й и 12-й школ Ельца.

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«Бесконечность» Марлена Хуциева

С 1983 по 1990-е годы Марлен Хуциев в Ельце, а также в Рыбинске снимал фильм, которому не было суждено добраться до больших экранов, хотя его показали на Берлинском кинофестивале. Это фильм о возращении в город, где родился и вырос главный герой. Хуциев и его операторы показали старые улицы Ельца с низенькими домами, а также панорамы полей, которые открываются с одной из точек города. По легенде, из Ельца себе на память Марлен Хуциев привез табличку «Детский переулок».

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«Говорит Москва» Юрия и Рениты Григорьевых

В 1985 году здесь снимали мелодраму «Говорит Москва», в основу которой легла биография Героя Советского Союза, гвардии полковника Василия Орлова (его сыграл Борис Невзоров). Кстати, мама Рениты Григорьевой – ельчанка, отчасти этим был обусловлен выбор локации. Дело в том, что образ главной героини, которую сыграла Людмила Зайцева, был списан с матери Рениты. И потом актриса вспоминала, как во время съемок в Ельце вся съемочная команда ездила по церквям и храмам города, чтобы проникнуться той атмосферой старины, которую застала мать Григорьевой.

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«Живой» Александра Велединского

Перенесемся в наш век. В 2006 году в Ельце проходили съемки одного из пронзительных фильмов нулевых с Алексеем и Андреем Чадовыми. Фильм рассказывает о жизни молодого парня после чеченской войны. В кадр попали виды древнего города, Спасо-Преображенская церковь, Вознесенский собор, а также улицы с деревянными домами. Кстати, вид на Вознесенский собор - самый популярный «открыточный» образ Ельца.

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«Куприн. Поединок» Андрея Малюкова

Многие сцены сериала с Михаилом Пореченковым в роли писателя Куприна были сняты в Ельце осенью 2012 года. По словам художника-постановщика Александра Толкачева, «Ельцу удалось сохранить свой купеческий дух и неповторимую атмосферу… Дивной красоты старинный русский город. Чистый, хорошо сохранённый. Елец, Задонск – старинные русские города, которые идеально подходят для съёмок фильмов, связанных с русской историей».

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«Дембель» Стаса Иванова

Этим летом в Ельце проходят съемки фильма «Дембель», который выйдет в онлайн-кинотеатре KION. Это история парня, который после службы в армии не вернется в свой родной город, где его ждала девушка, и попадет домой только спустя много лет. Елец в фильме поменяет свое название на Буй – таков художественный вымысел. По словам режиссера фильма Стаса Иванова, локации для фильма искали в Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской областях, но то, что нужно нашли в Ельце. Съемки уже прошли возле рынка «Дионис» и на старых улицах города. В главной роли – Антон Васильев («Хрустальный»).

Фото предоставлены МТС.