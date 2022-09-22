Молодым родителям поможет «Диалог»

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Детский островок

Привлекая еще издали тепло-радостными тонами, детский сад №119 г.Липецка словно оазис хорошего настроения в окружении многоэтажек микрорайона. После капитального ремонта, проведенного несколько лет назад, здание преобразилось снаружи и внутри. И как заметила одна из родительниц – это «лучшее место для счастливых детей», где созданы все условия. Помимо разнообразных игрушек, познавательному и творческому развитию малышей способствуют стилизованно оформленная территория, оборудованные игровые и спортивные зоны. Все занятия умело подаются в увлекательной игровой форме - для ребят это одновременно интересно и познавательно. Каждая неделя здесь тематическая, а педагоги привносят столько креативных идей в свою работу, что дети (да и родители) в восторге!

Сейчас дети и педагоги готовятся к долгожданной Осенней ярмарке. Все гости станут участниками весёлого представления со скоморохами, песнями и танцами. Будут на ярмарке и щедрые угощения от хозяйки Осени. А в октябре на территории детского сада намечено открытие этнографического музея «Русская изба» с предметами домашнего быта и кухонной утвари.

- Нашей целью было создать островок счастливого детства, считаю, нам это удалось, - делится заведующая ДОУ №119 г. Липецка Наталья Наумова. – У наших ребят есть все необходимое, а в коллективе создана атмосфера, когда хочется творить. Мы даем возможность «раскрыться» каждому педагогу, а ключиком к успеху является, помимо профессионализма, безграничная любовь к детям.

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Родителям малышей необходим «Диалог»

Коллектив ДОУ №119 – это команда единомышленников, где умеют добиваться результата. Учреждение заняло 2-е место в городе по показателям качества образования, и 1-е – по их динамике. Здесь прекрасно осознают, что основы патриотического, нравственного воспитания закладываются с самого детства, а нужный результат достигается при поддержке и плотной работе с родителями.

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В рамках реализации проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в этом году детский сад стал победителем конкурсного отбора на предоставление гранта из федерального бюджете, при участии в конкурсе более сотни претендентов. Для помощи молодым мамам и папам в воспитании детей в детском саду был создан Консультационный центр «Диалог».

- Предназначение Центра – оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей-дошколят, в первую очередь от 0 до 3лет, - поясняет Наталья Наумова. – И наша главная задача – оказать квалифицированную помощь родителям по воспитанию, обучению, развитию и социализации детей.

В работе Центра важная коммуникативная роль принадлежит технологии дистанционного оказания услуг. Для родителей постоянно обновляемые видеоуроки и познавательные ролики, вебинары.

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Каждый из родителей, заполнив онлайн заявку-анкету, может обозначить свою проблему и получить квалифицированный совет, как с ней справиться. За короткий период работы в «Диалог» поступили уже десятки обращений. Причем бесплатную консультацию могут получить не только липчане, но и родители любого региона страны.

- У нас работают специалисты с огромным опытом: педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи и дефектологи. Они могут помочь советом и дать ответы на все волнующие родителей вопросы, - отмечает заместитель заведующей, руководитель Консультационного центра Анджела Осипова.

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Помощь и консультацию родители могут получить как через сайт https://www.mdoulip119.com так и по телефону 47-71-95, или при личном посещении консультационного центра «Диалог» по адресу: г. Липецк, ул. Айвазовского, д.7.

Владимир КУЛИК.

Фото из архива ДОУ №119 г. Липецка

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