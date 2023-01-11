Автомобили: отечественные машины в прошлом году дорожали меньше остальных

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали изменения цен на наиболее востребованные новые авто.

Самым скромным (в пределах 11-15%) подорожанием в 2022 году отличились две модели Lada. А более чем в полтора раза (на 53-73% на основе анализа данных НАПИ) прибавили Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro.

Резкий скачок курсов валют весной прошлого года и волны санкций, повлекшие за собой в том числе и логистические проблемы, привели к тому, что в первой половине года почти все иномарки стали продавать на 30-60% дороже январских значений. Однако вместе с последующим укреплением рубля лишь небольшая часть дистрибьюторов вновь стали снижать цены. Однако большинство импортеров весь год сохраняло прайс-листы на уровне, явно превышающем покупательскую способность населения, считают аналитики блока автобизнеса банка «Открытие».

В этом свете в выигрышной ситуации оказались производители отечественных автомобилей. Подорожание популярных российских машин в силу довольно высокой локализации оказалось наименее значительным. Среди наименее подорожавших машин - Lada Niva Travel (+ 10,9% к январю 2022-го), Lada Granta (11,1%) и FAW Bestune T77 (+14,9%).

Ценники и на UAZ Patriot выросли на 25,1%. В первой десятке нашего рейтинга нашлось также место двум «корейцам» – Hyundai Tucson (+29,3%) и Kia Seltos (+ 30,6%), а также двум «китайцам» – Changan CS75FL (+24,8%) и Haval Jolion (+31,3%). Причем последний после мартовского подорожания дешевел трижды, но так и не опустился в цене до значений января 2022-го. Вторую десятку популярных автомобилей по динамике изменения цен составили восемь китайских и два корейских внедорожника.

В начале текущего года большинство дистрибьюторов (за редким исключением) не спешат напрямую снижать цены. В то же время за счет поддержек по программам trade-in и F&I прошлогодние автомобили и других марок можно получить с дисконтом. Кроме того, на складах дилеров еще можно найти новые машины, выпущенные еще в 2021 году. Однако на свежие модели 2023 года выпуска ожидать каких-либо скидок не стоит, и уже к концу I квартала цены на такие автомобили могут вырасти на 10-12%, уверены эксперты.