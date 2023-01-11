В Рождество инспекторы ДПС помогли многодетной семье завести машину на трассе под Липецком

Липецкие автоинспекторы помогли семье с тремя детьми завести машину Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липецкие автоинспекторы помогли многодетной семье в сильный мороз. В Рождество 7 января на трассе в Липецком районе заглох мотор машины. В салоне находился водитель Алексей, его жена и трое детей, в том числе годовалый малыш.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, стоящий автомобиль с включенной аварийкой заметили инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Владимир Верзилин и лейтенант полиции Михаил Носиков. Они подошли к транспорту узнать в чем дело. Чтобы завести легковушку, автомобилисту нужно было зарядное устройство для аккумулятора.

Автоинспекторы начали останавливать машины и спрашивать у водителей зарядку. Довольно быстро проблема решилась. Пока мужчины заводили машину, женщина с детьми грелись в теплом салоне полицейского транспорта.

- Эта помощь очень помогла нам, автомобиль быстро завелся и мы смогли продолжить движение, - поблагодарил полицейских Алексей. - Очень радует, что стражи дорог готовы оказать содействие автомобилистам в любой сложной ситуации.

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