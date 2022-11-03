Липецкие автоинспекторы помогли девушке с плохим самочувствием добраться до больницы
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
В Липецке сотрудники ДПС помогли девушке быстро добраться до больницы. К машине полицейских, дежуривших у кольца на улице Вермишева, подъехала липчанка и сообщила, что ей резко стало плохо. Старший лейтенант Сергей Локтионов и лейтенант Евгений Третьяков тут же пришли на помощь.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, автоинспекторы включили проблесковые маячки и спецсигналы. Они сопроводили девушку до ближайшей больницы, где ей оказали необходимую помощь.
- Это просто работа, за которую нам сказали «спасибо», - смущенно прокомментировали полицейские.
Напомним, что в августе инспекторы ДПС помогли добраться до больницы роженице, которая попала в пробку. У жительницы села Боринское начались схватки раньше предполагаемой даты. Подробности здесь.