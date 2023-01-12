Специалисты «Липецкэнерго» отремонтировали более 300 кабельных линий в областном центре

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По итогам 2022 года в рамках выполнения ремонтной программы и подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» отремонтировали 313 кабельных линий в Липецке.

В процентном соотношении – это 19% от общего количества кабельных линий, которые перешли перешли в зону эксплуатационной ответственности филиала в результате консолидации с АО «ЛГЭК» в октябре 2021 г. Всего в зоне ответственности Липецких городских электрических сетей находится 1 596 линий.

Основными задачами ремонта кабельных линий являются поддержание рабочего состояния, устранение дефектов и повреждений на них для обеспечения надежности схемы электроснабжения областного центра.

«С учетом сложности и трудоемкости ремонтов кабельных линий в условиях городской застройки специалисты «Липецкэнерго» проделали огромный масштаб работ. Результатом выполненных мероприятий станет сокращение количества отключений в сетях, а также снижение их средней продолжительности при прохождении зимнего периода», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»