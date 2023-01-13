Авторынок: за 12 месяцев 2022 года было реализовано 687 тысяч новых автомобилей

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали результаты декабря и 2022 года на авторынке.

Тройка марок-лидеров по итогам года, как в 2021-м такова: Lada, Kia и Hyundai. К слову, наша марка Тольятти нарастила свою долю до 27%, это на 6 п.п. выше, чем год назад, однако в «штуках» за год было реализовано 188,6 тысячи машин - почти вдвое (-46%) меньше, чем в 2021 году.

- Традиционно самый урожайный в авторитейле месяц года – декабрь – почти не нарушил эту традицию и в 2022 году. И относительно девяти предыдущих месяцев он действительно был самым лучшим. Однако общие результаты продаж года оказались ниже, чем когда-либо в нынешнем столетии. Как мы и прогнозировали, рынок сжался в объеме почти на миллион машин - за 12 месяцев 2022 года было реализовано 687 тысяч новых автомобилей, - отметила Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто», входящего в блок автобизнеса банка «Открытие».

Бизнес большинства европейских и японских концернов сжимался или совсем закрывался. Volkswagen и Skoda в 2022-м не смогли каждый продать и двадцати тысяч машин, Nissan продал 14,7 тысячи. Более двадцати других массовых марок последние месяцы прошлого года продавали машины лишь десятками. Естественно, что в цифрах годовой статистки все эти бренды получили падение бизнеса на 70-80%.

В премиальном классе по итогам года ситуация и вовсе оказалась, пожалуй, самой плачевной. Традиционные лидеры этого сегмента, Mercedes-Benz и BMW, продали всего по 9,4-9,6 тысячи машин. Потери примерно тех же масштабов испытали дилеры Audi с той лишь разницей, что в абсолютных цифрах автомобили с четырьмя кольцами нашли всего 3,5 тысячи клиентов. Больше других сократились продажи Lexus - до 1,8 тысячи авто, то есть почти в 10 раз.

В совсем другой ситуации оказались «китайцы», которые уверенно, хоть и в меньших по сравнению с прошлым годом объемах, продавали свою продукцию. Все вместе взятые китайские бренды реализовали в 2022 году 123,5 тысячи машин, то есть примерно столько же, сколько в 2021-м. Среди них на первое место вырвались Chery, Haval и Geely.