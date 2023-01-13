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Общество13 января 2023 11:35

В Липецке благоустроили часть Плехановского спуска

Липецкий филиал «Ростелекома» завершил основные работы на участке рядом со зданием компании на улице Плеханова, 5
Источник:kp.ru
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Восьмиэтажка уже стала одной из узнаваемых достопримечательностей города и обладателем рекорда России за самое большое граффити на фасаде в 2020 году. Теперь провайдер реконструировал подпорные стены здания, которые постепенно разрушались и зарастали кустарником.

Оформлена стена в соответствии с пожеланиями администрации Липецка к визуальному облику улицы, установили на ней подсветку. Таким образом компания привела в порядок часть Саперного спуска, который многие липчане выбирают для прогулки до Городища.

На склоне перед зданием специалисты также обустроили территорию для отдыха сотрудников компании (в здании размещается несколько федеральных колл-центров). Для работников установили крытую беседку, новые лавочки, с которых открывается вид на спуск, современные фонари. Сам участок замостили плиткой, а по краю установили защитное ограждение. В ближайшее время площадку обеспечат дополнительными камерами видеонаблюдения.

Фото предоставлено «Ростелеком»

БИЗНЕС-ПРЕСС