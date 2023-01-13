Что загадали дети на Новый год

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«Ростелеком Контакт-центр» составил рейтинг подарков, которые хотели получить дети на Новый год. На бесплатный круглосуточный номер горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощниковпоступило 32 802 звонка. Проект реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Голосовые сообщения с пожеланиями стали дополнением к традиционным бумажным письмам.

Среди самых популярных детских желаний — смартфон, игрушки (машинки и куклы), собака, колечко маме, мир во всем мире. По телефону дети рассказывали цифровой Снегурочке не только о подарках, которые бы хотели получить, но и оставляли пожелания Деду Морозу на новый год. Главному новогоднему волшебнику желали здоровья и счастья.

Наибольшее количество звонков поступило из Екатеринбурга (994), Перми (922), Москвы (744), Нижнего Тагила (617), Тюмени (517), Курска (467), Липецка (321), Челябинска (288), Санкт-Петербурга (244) и Соликамска(180).

«Горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников была организована впервые. По количеству звонков очевидно, что проект стал очень популярным. Общаться с цифровыми ассистентами для современных детей легко и просто. Самым активными были дети восьми и десяти лет, а самыми маленькими нашими абонентами стали малыши от одного года. Детские пожелания, мечты и подарки сделали проект по-настоящему живым и волшебным», — рассказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Фото предоставлено «Ростелеком»