Николай Иванов назначен вице-президентом Группы НЛМК по финансам

.

Группа НЛМК объявляет о назначении вице-президентом по финансам (CFO) Николая Иванова. Ранее занимавший эту позицию Шамиль Курмашов переходит на позицию советника CEO.

Приоритетными задачами нового вице-президента станут адаптация финансовой инфраструктуры к изменению рынков продаж, создание новой диверсифицированной структуры внешнего финансирования, а также дальнейшее повышение качества и уровня автоматизации данных и финансового планирования.

«Я благодарен Шамилю Курмашову за активную работу по привлечению финансирования, оптимизации оборотного капитала, поддержанию устойчивого финансового состояния компании в новых непростых условиях. Я также уверен, что разносторонний управленческий и профессиональный опыт Николая Иванова усилит команду НЛМК», - прокомментировал CEO компании Григорий Федоришин.

До перехода в Группу НЛМК Николай Иванов занимал позицию вице-президента по финансам в компании Евраз. Ранее занимал руководящие должности в области финансов, операционной эффективности и коммерции в компаниях Вымпелком и ТНК-BP.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.