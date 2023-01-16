В «Липецкэнерго» обсудили выполнение плановых показателей снижения уровня потерь электроэнергии

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Директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин провел рабочее совещание с начальниками районов электрических сетей и профильными заместителями, где обсудил выполнение плановых показателей снижения уровня потерь электроэнергии.

Директор отметил, что увеличение количества интеллектуальных приборов учета и организационные мероприятия, выполненные в филиале, уже дали положительный результат и помогли сократить потери электроэнергии.

В завершение совещания руководители запланировали ряд действий, направленных на совершенствование мероприятий по сокращению потерь электроэнергии.

«Несмотря на положительную динамику показателей, потери электроэнергии в сетях энергокомплекса Липецкой области остаются высокими. Уверен, что выполнение всех планируемых мероприятий и консолидация усилий в данном направлении с органами исполнительной власти позволит в будущем году сократить потери до прогнозируемого уровня», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»