Авторынок России: машины китайских брендов могут составить треть общего объема

Эксперты «Открытие Авто» оценили продажи китайских автомобилей в прошлом году и перспективы развития брендов из Поднебесной в нынешнем.

Вместе взятые китайские бренды продали в 2022 году в России 123,5 тысячи машин, то есть примерно столько же, сколько в 2021-м. Лидером стала марка Chery - силами почти двухсот ее дилеров было реализованона 4% больше авто, чем год назад. Сеть Haval по сравнению с Сhery оказалась почти в два раза меньше, но тем не менее, было реализовано 33,6 тысячи автомобилей. Почти вернулся к объемам прошлого года бизнес белорусско-китайской Geely, однако цены у ее некоторых моделей поднялись в диапазоне до 60%.

Несмотря на уверенные продажи, нарастить бизнес в абсолютных показателях у китайских брендов не получилось, зато вышло увеличить долю рынка в 2 раза (с 7% до 18%) и заработать по максимуму – оценивает ситуацию с китайскими брендами Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Отметить нужно и другие марки, считает эксперт. Подобравшийся ближе всех к лидерам Exeed реализовал 13,7 тысячи машин, рост продаж за 12 месяцев составил 264% – и это на фоне того, что в 2021 году марка, по сути, только начинала у нас бизнес. Примерно такими же по обширности сетями обзавелись в России Changan (5,6 тысячи а/м; - 1%), FAW (2,3 тысячи; -28%) и дебютировавшая в октябре прошлого года Omoda (1 521 а/м).

- Все это позволяет говорить о том, что при удачном стечении обстоятельств общие продажи «китайцев» в России могут в текущем году подобраться к 300 тысячам машин. С учетом прогнозируемых нашими экспертами факторов доля брендов из Поднебесной на рынке скорее всего удвоится и составит 35-37%, - резюмирует Марина Дембицкая.