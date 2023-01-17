Авторынок: в прошлом году подешевело большинство популярных машин с пробегом

В декабре ушедшего года на три четверти из наиболее востребованных автомобилей с пробегом снизились ценники.

Составлен топ-20 популярных марок на вторичном рынке. Выяснилось, что 75% из них в декабре подешевели. А для 11 из них итоговые средние ценники нынешнего января оказались даже ниже, чем в январе 2022 года. Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») провели оценку на основе данных одной из крупнейших в России компании по продажам подержанных автомобилей.

Сильнее других ценники уменьшили продавцы баварских седанов 3-серии и кроссоверов BMW X5. В то же время владельцы вседорожников Toyota, а также паркетников Kia Sportage продолжали просить за свои машины на 10-15% больше.

В составленный список попали автомобили, цена на которые почти не уменьшилась или выросла в пределах 1-4%. Это седаны Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta. такая же ситуация и у Renault Duster и Hyundai Creta. Замыкает число редких машин нашего рынка, которые так и не вернулись в докризисные ценовые рамки начала года, попали три авто Toyota (Land Cruiser Prado, RAV-4 и Camry), а также Kia Sportage.

Говорить о восстановлении объемов вторичного рынка пока рано. Однако количество предложений на рынке уже осенью и в декабре стало приближаться к прошлогодним значениям. Это дает надежду на то, что после традиционного январского затишья количество сделок в феврале и весной может еще подрасти до полумиллиона в месяц.

Однако тем, кому необходимо продать машину, едва ли стоит ждать окончания января. Особенно это касается владельцев автомобилей премиальных марок и вседорожников. Снижение их цен в ноябре-декабре только начинало набирать обороты, в январе оно с большей долей вероятности продолжится. А вот владельцем свежих автомобилей в более демократичных диапазонах цен можно, пожалуй, не торопиться: здесь в ближайшие месяц-два едва ли будут какие-то серьезные колебания цен, считают эксперты.