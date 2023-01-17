В Липецке установили прорубь для купания в Крещенскую ночь

В Липецке у Центрального пляжа установили купель Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке готовятся к празднику Крещения Господня. Во вторник 17 января у Центрального пляжа во льду реки Воронеж вырезали прорубь размером 2,5 на 4 метра. Туда установили деревянную купель.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ледяную иордань откроют 18 января в 22.00, после того как священнослужители освятят воду. Рядом будут дежурить спасатели, медики и полицейские. В том районе организуют стоянку для автомобилей, установят световые вышки и две обогреваемых палатки. Желающим предложат бесплатный чай.

Напомним, что в этом году в городе откроют только одну купель. В пруду на 3-ем участке ЛТЗ иордани не будет. Липчан призывают не рисковать и не погружаться в воду в других местах. Территории водоемов будут патрулировать спасатели. Нарушителей оштрафуют.

Также перед погружением горожанам рекомендуют проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Существует ряд противопоказаний, например, для людей с хроническими заболеваниями.