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Общество18 января 2023 15:48

В 8 источниках и родниках Липецкой области нашли нитраты

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды перед Крещением
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области проверили воду в источниках и родниках

В Липецкой области проверили воду в источниках и родниках

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области специалисты Роспотребнадзора перед Крещением взяли пробы воды из святых источников и родников. В некоторых из них она не соответствовала гигиеническим требованиям.

По данным пресс-службы регионального управления, нитраты превышены в в святом источнике села Измалково, в роднике по улице Советская села Волово, в роднике села Малые Борки Тербунского района, в роднике Рождество-Богородицкого мужского монастыря в Задонске, в роднике по улице Полевая в селе Каменное Грязинского района.

Вода в Меланьине источнике в Ельце не соответствует нормам по микробиологическим показателям. А родники по переулку Родниковый в селе Боровое и по улице Заречная в селе Поддубровка Усманского района - по нитратам и микробиологическим показателям.

Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, вода из этих источников не пригодна для питья. Напомним, что купаться в Крещенскую ночь разрешили только в 9 купелях Липецкой области. Вода в реке Воронеж у Центрального пляжа в Липецке также прошла проверку.

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