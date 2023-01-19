В Крещение к часу ночи в прорубь в Липецке окунулись 650 человек

В Крещенскую ночь липчане окунаются в прорубь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту Крещенскую ночь жители Липецка по традиции окунаются в ледяную воду. В областном центре заработала только одна официальная купель. Она находится в районе Центрального пляжа. На пруду 3-его участка ЛТЗ иордани нет.

Крещение в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 22.00 священнослужители прочитали молитву и освятили воду, опустив в нее крест. В это время желающих искупаться было не так много - в воду погрузились около 30 липчан. В целях безопасности спасатели пропускали к проруби по несколько человек - температура воздуха около -1 градуса. Толщина льда около 13 см.

В Крещенскую ночь липчане окунаются в прорубь Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещение в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

К 00.00 на пляже стало собираться все больше горожан. В прорубь окунались как мужчины, так и женщины. Многие приходили семьями - опытные отцы помогали детям совершить обряд. Чаще это были подростки. Совсем юные липчане наблюдали за взрослыми со стороны. Компании молодых людей также с энтузиазмом приближались к проруби, подбадривали друг друга. Любители народной традиции крестились и трижды уходили под воду с головой.

В Крещенскую ночь липчане окунаются в прорубь Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещение в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Это мое первое погружение, - поделилась с "КП-Липецк" Евгения. - Муж каждый ход ходит на Крещение купаться, а я никак не могла решиться. Но сегодня собралась с духом, и мы приехали. Все произошло очень быстро и захватывающе. Пока шла к купели, было даже тепло. Окунулась и не почувствовала температуру. Когда ушла с головой под воду, то дыхание перехватило, полный восторг! Поздравляю липчан с Крещением и желаю, чтобы как можно больше людей приходили к проруби и испытывали эти невероятные ощущения.

Крещение в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещение в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

К часу ночи поток людей спал. Как сообщил lipetsk.kp.ru начальник спасательной службы на водных объектах Липецка Алексей Беззубцев, к этому времени в воду окунулись около 650 человек. В прошлом году было столько же. К счастью, без происшествий.

Крещение в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

На пляже дежурят спасатели и медики. Полицейские следят за порядком. Для купающихся установили две отапливаемые палатки. Желающих бесплатно угощают горячим чаем.