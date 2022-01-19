Крещенские купания 2022 в Липецке: к часу ночи в прорубь у Центрального пляжа окунулись 650 человек

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

19 января православные празднуют Крещение Господне или Богоявление. А в ночь перед этим событием россияне окунаются в ледяную воду. Липчане активно поддерживают эту традицию. Так, в прошлом году в крещенских купаниях поучаствовали 1 400 жителей Липецка, что намного меньше, чем в предыдущие годы. Это было связано с коронавирусом и морозом в -20 градусов. Сколько горожан доберутся до водоемов в этот раз, станет точно известно к утру. Пока цифры такие: к 22.00 в главную прорубь областного центра окунулись примерно 20 человек, а к 01.00 ночи - уже около 650. Для сравнения, в 2020 году в этому времени в воду зашли почти 1 000 липчан.

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанки стали активнее окунаться в ледяную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, в Липецке оборудовали 2 купели - на Центральном пляже и пруду 3-его участка ЛТЗ. Мероприятия на площадках стартовали в 22.00. На пляже священнослужители помолились на берегу вместе с липчанами, а затем подошли к проруби и освятили ее, окунув крест. После сего действия пришедшие начали погружаться в воду.

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанки стали активнее окунаться в ледяную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Большинство заходили в купель довольно бодро. В ледяной воде у людей перехватывало дыхание, но, выходя обратно на лед, внутри них будто пробуждалась энергия, которая распространялась на всех окружающих. Липчане в один голос говорили, что вода теплая, делились с друзьями этими непередаваемыми ощущениями. Некоторых ледяная вода вводила в ступор. Кто-то покрикивал от наплыва эмоций. А на выходе - все те же радостные лица.

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Интересно, что в этом году пришло довольно много женщин и совсем молоденьких девчонок. Были и семьи с детьми - ребята отважно заходили в купель, 3 раза уходя под воду с головой. Встречались и интересные "экземпляры". Один парень, сняв подштанники, остался полностью обнаженным. Его не смутили ни женщины, ни фотокамеры СМИ.

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

На участках дежурят спасатели, медики и полицейские. Для любителей холодной воды развернули палатку с бесплатным горячим чаем и угощениями.

Крещенские купания 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА