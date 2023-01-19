"Не смогла ребенка в сад отвести": жители Липецка жалуются на скользкие тротуары и дороги после ледяного дождя

Каток после ледяного дождя на улице Гагарина в Липецке

Ночью 19 января в Липецке прошел ледяной дождь. Последствия непогоды жители прочувствовали на себе еще ранним утром. Весь город превратился в каток.

- Убрано и посыпано только около подъезда, спасибо нашему дворнику. Где городские службы? - возмущается в соцсетях Татьяна.

- Я вышла из дома, прошла метров 5, кое-как развернулась и поползла обратно, цепляясь за все, что только можно, - поделилась Антонина. - В это время грохнулся мужик и бабулька. Дойти до магазина - тот еще квест.

Липчане жалуются на скользкие тротуары Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане жалуются на скользкие тротуары Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жалобы поступают практически со всех районов города. Особенно скользко на пешеходных дорожках, тротуарах у подъездов. Липчане не понимают, почему управляющие компании так и не посыпали свои участки реагентами.

- Я сегодня не смогла ребенка в сад отвести! - рассказала lipetsk.kp.ru жительница дома №5 по улице Левобережная, вокруг которого идеально гладкая ледовая поверхность. - Я даже к такси не смогла подойти, хотя была в спортивных противогололедных ботинках.

Каток возле дома №5 по улице Левобережная в Липецке

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за ночь на дороги и тротуары города высыпали более 266,5 тонн технической соли и пескосоляной смеси. 120 дворников посыпают пешеходные зоны и площадки остановочных павильонов. Днем работы продолжат.