80 семей из Липецкой области приняли участие в проекте «IT-семья»

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Уроки проводились дистанционно. Курс состоял из трех блоков: компьютерная грамотность, облачные ресурсы и основы кибербезопасности. В ходе занятий студенты научились общаться в мессенджерах и вести аккаунты в соцсетях, получать услуги онлайн, защищать свои гаджеты от вирусов, а себя —от злоумышленников в Сети. Знания обучающихся еженедельно проверяли педагоги центра с помощью контрольных заданий. К финалу каждая команда должна была подготовить и защитить проект по одной из тем курса.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Лидерство на рынке цифровых услуг накладывает на нас дополнительную ответственность. Мы не просто предлагаем интернет и сервисы, а стремимся стать для наших земляков проводниками в мир технологий. Проект “IT-семья” как раз и помогает нам решить эту задачу. При этом он объединяет семьи, дает разным поколениям общие темы для общения, помогает людям старшего возраста преодолеть недоверие к виртуальному миру».

Ирина Малько, руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб» в Липецке:

«В 2021 году первый сезон “IT-семьи” стал настоящим хитом. Более 50 семей погрузились в цифровое пространство. Мы ждали продолжения! Во втором сезоне интерес к проекту вырос: стало больше участников, при этом среди обучающихся не только команды из Липецка, но и из районов области».

Все участники проекта получили от «Ростелекома» промокод на бесплатное использование онлайн-кинотеатра Wink с доступом к библиотеке из 25 000 фильмов и сериалов.

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Три команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, получили ценные призы — умные колонки Капсула с голосовым помощником Марусей от VK. Устройства позволяют совершать онлайн-звонки и слушать музыку из своих плейлистов через аккаунт VK ID. Также голосовой помощник умеет рассказывать сказки, искать информацию в интернете и управлять системами умного дома.

Галина Михайловна Дроговозова, победитель проекта:

«Победа — это всегда приятно, но мы с внучкой усердно занимались не ради высоких оценок, а для получения новой полезной информации. Теперь обе чувствуем себя в интернете увереннее. Знаю, некоторые мои ровесники и люди постарше боятся компьютерной техники, опасаются куда-то не туда нажать, поэтому лишены многих возможностей, например, не могут справку заказать на госуслугах или общаться в соцсетях. Огромная благодарность организаторам за то, что помогают преодолеть эту боязнь».

Торжественный выпускной стал еще одним уроком: провайдер организовал мастер-класс от семьи популярных липецких блогеров Дарьи и Олега Родивиловых. Они рассказали детям и взрослым о том, как снимать короткие видео, раскрутить свой личный блог или сообщество на разных площадках, где искать вдохновение для создания контента, который оценят подписчики.

Фото предоставлено «Ростелеком»