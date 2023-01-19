В новогодние каникулы в Липецкую область приехали 330 тысяч туристов и экскурсантов

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Липецкая область, по предварительным итогам Ассоциации туроператоров (АТОР), заняла шестое месте в России по посещаемости в праздничные выходные. Как сообщили в областном управлении культуры и туризма, в новогодние каникулы в регион приехали 330 тысяч туристов и экскурсантов. Это на 35% больше по сравнению с прошлым годом.

«В нашем регионе есть уникальные реки, природные и исторические достопримечательности. Хорошо представлен событийный туризм, культурно-познавательный, гастрономический, детский и семейный, экологический. Многих интересует сельский и промышленный туризм. Все эти направления нужно развивать», – считает Игорь Артамонов.

Интересные зимние туры, сказочные локации, необычные сувениры и вдохновляющие рецепты можно открыть для себя и после каникул вместе с Центром развития культуры и туризма. Подробности здесь.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.