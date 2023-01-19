Липчане обратились с просьбами к Игорю Артамонову

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Личный прием граждан провел сегодня в приемной Президента России в Липецкой области губернатор Игорь Артамонов. С различными просьбами к нему обратились несколько жителей из городов и районов.

Так, ремонт дороги в переулке Культуры необходим в райцентре Хлевное. Об этом губернатору рассказала пришедшая на прием жительница села Оксана Ларина. Еще одно обращение касалось материальной поддержки на реабилитационное лечение.

Помочь отремонтировать автодорогу в селе Большой Хомутец Добровского района попросил и депутат сельсовета Виталий Плешивцев. Он также от имени земляков поблагодарил Игоря Артамонова за новую школу, построенную в 2021 году. Для муниципалитета это учебное заведение стало первой масштабной стройкой за последнее десятилетие. Школа имеет сельскохозяйственную направленность, на ее базе создан агрокласс «Агрокванториум», оснащенный самым современным оборудованием. На этой неделе ее осмотрела первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и заверила, что Минсельхоз готов поддерживать такие школы.

Нина Нестерова из Елецкого района рассказала на приеме о необходимости бесперебойного водоснабжения в поселке Маяк на улицах Советская, Садовая, Школьная и в переулке Клубный. О ремонте Дома культуры в селе Ломовое Чаплыгинского района губернатора просила Татьяна Калинина. Здание ДК построено в 1971 году, его площадь составляет 850 квадратных метров, актовый зал на 250 посадочных мест. Учреждение обслуживает три населенных пункта. С момента постройки капитальный ремонт не проводился, только косметические.

По всем вопросам, волнующим граждан, губернатор дал разъяснения, рекомендации по разрешению конкретных ситуаций, основанные на нормах действующего законодательства, а также соответствующие поручения руководителям районов, областных отраслевых служб и ведомств. Личный прием Игорь Артамонов проводит по поручению Президента России. «Это очень важно для повышения эффективности работы в интересах жителей Липецкой области. Во-первых, люди получают помощь и поддержку, во-вторых, мы анализируем обращения, структурируем и на этой основе выявляем актуальные для региона проблемы, которые требуют незамедлительного решения», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.