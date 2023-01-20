Авторынок: в прошлом году доля выданных кредитов на российские машины выросла в разы

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили 2022 года.

Если в 2021 году в россияне чаще всего оформляли автокредиты на новые автомобили корейских брендов (50%), далее по предпочтениям следовали европейские (20%), японские (11%), китайские (10%), отечественные (9%) и американские марки (мене 1%), то в 2022-м картина кардинально изменилась. В прошедшем году 42% выданных автокредитов на покупку новых машин пришлось на отечественные бренды. К слову, доля кредитов на модели LADA выросла в 4 раза.

Согласно статистике выдач «Открытие Авто», в прошлом году заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (более 60%), лидировали среди которых марки LADA, KIA, HYUNDAI, TOYOTA и VOLKSWAGEN. В ТОП-5 самых популярных вошли KIA Rio, HYUNDAI Solaris, LADA Granta, LADA Vesta и VOLKSWAGEN Polo.

Во втором полугодии тренд изменился: за счет программы льготного автокредитования с августа по ноябрь стабильно росла доля автокредитов, оформляемых на новые транспортные средства. В сегменте новых авто ТОП-5 брендов по продажам в кредит в банке составили по итогам года LADA, HYUNDAI, KIA, HAVAL и RENAULT. Тогда как западные, корейские и японские марки в течение года постепенно становились исчезающим видом, в лидеры продаж в последние месяцы вышли китайские Сherry, Geely и Haval.

- В текущем году дефицит машин никуда не исчезнет. Российский автопром при этом будет развиваться все активнее, и марка Lada имеет шансы занять половину рынка. С учетом грандиозных планов китайских производителей, доля всех брендов из Поднебесной вполне может составить третью часть российского авторитейла. К отечественным и китайским производителям в новой автомобильной реальности вполне могут прибавиться индийские и иранские автоконцерны, присматривающиеся к нашему рынку после тотальных перемен. В целом, мы ожидаем в 2023 году роста продаж новых авто на 15-20%, а кредитных выдач в этом сегменте - на 20-25%, - прогнозирует руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.