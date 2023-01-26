В 2022 году «Липецкэнерго» внедрило в работу порядка 40 тысяч «умных» счетчиков

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» в 2022 году установили в Липецкой области 39857 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. В результате процент покрытия точек учета современными приборами в зоне ответственности филиала составил 16%.

В соответствии с требованиями федерального законодательства установка счетчиков старого образца с 1 января 2022 года запрещена, но при этом, потребители могут продолжать пользоваться ранее установленными исправными приборами до истечения срока поверки. Установка счетчиков нового образца, как и последующий контроль исправности их работы, производится бесплатно за счет электросетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии.

Умные» счетчики не только точно подсчитывают киловатт-часы, но и позволяют экономить электроэнергию за счет возможности многотарифного учета, самостоятельного контроля качества электроэнергии с фиксацией уровня напряжения и его частоты. Кроме того, имея такой прибор учета, не нужно ежемесячно передавать его показания, они отправляются в энергокомпанию в автоматическом режиме.

Энергетикам современные приборы учета позволяют повысить точность учета электроэнергии и оперативно выявлять очаги ее потерь.

«Очевидно, что внедрение приборов учета с дистанционной передачей данных удобно не только энергетикам, но и жителям региона. Потребители уже не несут ответственность за обслуживание и поверку счетчиков, не тратят время на передачу показаний. Благодаря тому, что «умные» счетчики помогают повысить эффективность мероприятий по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии, они являются для энергетиков одним из инструментов повышения надежности всего электросетевого комплекса», – отмечает директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

«Липецкэнерго» напоминает, что согласно 522-ФЗ от 27.12.2018 с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии у граждан, проживающих в частных домах, и организаций перешла к сетевым компаниям. Замена осуществляется планово, по графику или по заявлению потребителей. В плановом порядке счетчик будет бесплатно заменен по истечении срока эксплуатации или поверки. По заявлению потребителя бесплатная замена возможна во всех случаях, отраженных в законе: при истечении срока эксплуатации или поверки, при поломке счетчика, выходе его из строя или утрате, а также, если требуется новое технологическое присоединение.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»