Ни рубля на это не потратим: в Липецкой области отказались закупать елки и украшения к Новому году 2023

В Липецкой области не будут закупать елки и украшения к Новому году 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области рассказал, как в регионе будут отмечать Новый год 2023. Этот вопрос волнует не только липчан, но и жителей других городов. Россияне активно подписывают петиции, требуя перенаправить на помощь мобилизованным деньги, выделенные на подготовку к празднику.

- От массовых гуляний и увеселительных мероприятий мы уже отказались ранее, - написал глава региона в своем телеграм-канале. - Пока не время. Покупки новых украшений, иллюминации или сверкающих многометровых ёлок не будет. Ни одного рубля на эти цели сейчас не потратим.

По словам Артамонова, во всех городах и селах области появятся прошлогодние елки и гирлянды. Полностью отказываться от украшений не станут. Руководителям не хочется лишать липчан любимого праздника. Мероприятия для детей также останутся - новогодние утренники и елки.

Напомним, что сотрудники липецкой городской поликлиники №2 передали гуманитарную помощь для мобилизованных земляков. Медики собрали теплые вещи, термобелье, носки, подшлемники. Также они отправили продукты - консервы, макароны, чай и печенье. Медики желают удачи резервистам и ждут их домой с победой.