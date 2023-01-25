В липецком филиале «Россети Центр» проверили готовность сил и средств подрядной организации к совместным работам по восстановлению электроснабжения

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» совместно с персоналом подрядной организации ООО «Межрегиональная Компания Терминал Электрик» (МКТЭЛ) отработали навыки взаимодействия при выполнении работ по ликвидации последствий нарушения электроснабжения.

По легенде тренировки из-за непогоды без электроэнергии остался один из отдаленных микрорайонов областного центра. Неблагоприятные погодные явления с ледяным дождем и перепадами температуры спровоцировали нарушение функционирования кабельной линии электропередачи 6 кВ.

Задачей энергетиков стало восстановление электроснабжения потребителей с привлечением сил подрядной организации для сокращения времени ремонтно-восстановительных работ.

В ходе тренировки участники отработали действия по ликвидации технологических нарушений и организации логистики по доставке необходимых материалов и оборудования. Отдельное внимание при проведении условных работ отводилось соблюдению требований охраны труда. Важной частью мероприятия стала проверка готовности специализированной техники, в числе которой автомобили КАМАЗ, вахтовые машины, автогидроподъемник, мини трактор-экскаватор.

«Тренировка показала готовность сил подрядной организации к совместным работам по восстановлению электроснабжения потребителей, нарушенного вследствие непогоды. Практическая отработка комплекса мер по ликвидации последствий повреждения кабельной линии позволит сократить время восстановительных работ в случае реальных технологических нарушений, что особенно актуально в зимний период», – подчеркнул директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»