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Липецкий опыт работы с мобилизованными и их семьями высоко оценил полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Сегодня он вместе с губернатором Игорем Артамоновым посетил в Липецке центр «Мои документы» и один из офисов социальной защиты населения. Полпреду Президента РФ представили модернизированную службу занятости, площадку МФЦ-экспресс, показали, как работают бирюзовые технологии в сфере соцобслуживания и презентовали опыт региона по выстраиванию работы с военнослужащими и их семьями.

Игорь Щёголев и Игорь Артамонов встретились с социальными кураторами, которые закреплены за семьями липчан. Они регулярно связываются с родными и близкими военнослужащих, спрашивают, какая нужна помощь, отвечают на заявки и звонки. В свою очередь родственники мобилизованных могут обратиться к соцкураторам по любым вопросам. Для круглосуточной связи запущена электронная система обратной связи, где консультации доступны онлайн круглосуточно. Все обращения оперативно отрабатываются во взаимодействии с местными органами власти и профильными структурами.

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Полпред Президента России отметил эффективность липецкой системы и предложил тиражировать её на другие регионы. «В Липецкой области сделали акцент на совершенствовании системы управления в социальной сфере и внедрении новых подходов, чтобы это было удобнее для людей. Такой подход очень хорошо себя показал в период проведения специальной военной операции, когда пришлось быстро решать большое количество задач по поддержке семей мобилизованных. Это тот пример работы, который наверняка будет востребован у других наших коллег. Очень рассчитываем, что Липецкая область будет делиться своим успешным опытом с соседними регионами», – прокомментировал Игорь Щёголев.

Губернатор Игорь Артамонов рассказал, что готовится к запуску электронная система обратной связи для ветеранов СВО. «С её помощью можно будет не только связаться с социальным куратором, но и запросить психологическую помощь, получить информацию о реабилитации, переобучении, трудоустройстве, правовой помощи и мерах поддержки», – отметил губернатор и добавил, что в перспективе эту практику планируют распространить на работу с многодетными семьями и другими категориями граждан.

Также полпред Президента России высоко оценил опыт региона по внедрению в социальной сфере бирюзовых технологий. Эта форма управления признана одной из лучших в мире. Основные принципы здесь – самоорганизация, фокус внимания на человеке и восстановление связей с родственниками. Липецкая область первой в стране внедрила бирюзовое управление в государственном секторе. Работа началась в мае 2021 года с пяти соцработников и 37 подопечных. Сегодня в системе почти 200 специалистов работают по бирюзовому принципу, они обслуживают 500 подопечных.

В центре «Мои документы» на площади Победы в Липецке Игорь Щёголев посмотрел, как выстроен процесс предоставления государственных услуг населению. Здесь же работает площадка МФЦ-экспресс, где посетителям представляют весь спектр возможностей портала госуслуг, рассказывают, как пользоваться сервисом. Зачастую жители не знают, что ряд услуг можно получить онлайн. Благодаря этой практике количество обращений через портал выросло в 2,3 раза, а время ожидания в данном офисе сократилось втрое.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.