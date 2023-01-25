Туризм: большинство россиян готово вновь отправиться в автопутешествие по России

По результатам опроса, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), в 2022 году автопутешествие совершили две трети россиян.

По статистике, из 66% проехавшихся на авто россиян 34% - делали это в своем регион (чаще всех дальневосточники), 30% ездили в другие регионы (чаще всего жители Северного Кавказа, Центрального федерального округа и москвичи), а 2% - за границу.

Большинство опрошенных автовладельцев в качестве компании выбирали семью (78%) и друзей (12%), но были и 9%, кто решили «порулить» в одиночку. Кстати, оказалось, реже всего путешествуют на автомобиле респонденты в возрасте старше 55 лет, чаще всего - от 18 до 40 (71-72%). А в большей степени готовы к автотуризму женщины (67%), чем мужчины (63%).

Почти половина респондентов (47%) потратили в поездке в 25 тыс. рублей, еще треть (29%) – от 25 50 тысяч. В качестве основных статей расходов респонденты назвали топливо и обслуживание машины (67%), питание (51%), жилье (46%), культурную программу (19%), платные трассы (11%) и страховые полисы (8%).

Среди основных проблем, с которыми столкнулись путешественники в дороге, лидирует низкое качество мобильной связи (47%) и несоответствие цены и качества услуг (32%). Далее в рейтинге - невысокий уровень сервиса в гостиницах и кафе (17%), низкую культуру вождения в других регионах (16%), низкий уровень самих гостиниц (13%) и неразвитую инфраструктуру заправок (13%) и придорожных кафе (10%).

Несмотря на это, 79% респондентов отметили, что отправятся в автомобильное путешествие снова.