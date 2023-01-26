Сотни лет в Сети: Липчане скачали за каникулы 12 тысяч терабайт данных

.

Примерно столько трафика необходимо, чтобы без остановки смотреть кино в HD-формате на протяжении 685 лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на треть: в новогодние каникулы пользователи сгенерировали 9,5 тысячи ТБ трафика. В целом за год, то общий объем трафика «Ростелекома» в регионе увеличился на 30 %: липчанескачали 353 тысячи терабайт (ТБ) данных, что на 90 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы были готовы к максимальной нагрузке на сети в новогодние каникулы. Во-первых, за год вырос общий трафик потребления и предпосылок к его снижению в праздничные выходные не было. Во-вторых, осенью и зимой отмечался всплеск подключений нашего видеосервиса Wink.

Алена Клычкова, абонент «Ростелекома»:

«Мы с мужем киноманы — следим за новинками, “глотаем” фильмы и сериалы. Зная, что на каникулах будем дома, составили целый список из того, что хотим посмотреть.»

Фото предоставлено «Ростелеком»