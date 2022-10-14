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Общество14 октября 2022 14:35

Спикер Воронежской облдумы рассмотрел обращения граждан по социально-значимым вопросам

Заявителям была предоставлена как юридическая помощь, так и содействие в решении конкретных проблем
Источник:kp.ru
фото: Воронежская областная Дума

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассмотрел обращения избирателей, которые поступили в региональную и местные приемные партии.

Несколько обращений от жителей Воронежа касались корректного начисления платы за потребляемые ресурсы, правомерности действий ТСЖ и управляющих компаний, работы ресурсоснабжающих организаций. Избиратели получили исчерпывающие консультации по темам обращений, необходимые запросы направлены в профильные структуры.

Директор сельского Дома культуры обратилась с просьбой об оказании содействия в приобретении сценических костюмов для детского коллектива. Необходимые средства будут выделены.

Пенсионерка попросила помочь в организации подсоединения дачного дома к линии электропередач. Вопрос заявителя в ходе приема был решен положительно, подключение объекта было в кратчайшие сроки восстановлено.

В ходе приема также поступил вопрос от жительницы сельской местности, касающийся организации медицинского обследования у узких специалистов. Это обращение также решено положительно.

БИЗНЕС-ПРЕСС