Спикер Воронежской облдумы рассмотрел обращения граждан по социально-значимым вопросам

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассмотрел обращения избирателей, которые поступили в региональную и местные приемные партии.

Несколько обращений от жителей Воронежа касались корректного начисления платы за потребляемые ресурсы, правомерности действий ТСЖ и управляющих компаний, работы ресурсоснабжающих организаций. Избиратели получили исчерпывающие консультации по темам обращений, необходимые запросы направлены в профильные структуры.

Директор сельского Дома культуры обратилась с просьбой об оказании содействия в приобретении сценических костюмов для детского коллектива. Необходимые средства будут выделены.

Пенсионерка попросила помочь в организации подсоединения дачного дома к линии электропередач. Вопрос заявителя в ходе приема был решен положительно, подключение объекта было в кратчайшие сроки восстановлено.

В ходе приема также поступил вопрос от жительницы сельской местности, касающийся организации медицинского обследования у узких специалистов. Это обращение также решено положительно.