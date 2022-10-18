Игровая площадка для особенных детей – подарок от «Милосердия»

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Оно предназначено для развития и отдыха особенных детей. Его центром стала специальная игровая площадка, которую помог оборудовать благотворительный фонд «Милосердие».

Игровой комплекс с мягким покрытием максимально приспособлен для ребят с ограниченными возможностями здоровья. На площадке рядом с центральной парковой зоной установили пять детских конструкций. Среди них – беговая дорожка, тренажер «велосипед», качель-гнездо, качели для маломобильных детей, мини-баскетбол.

После открытия площадка сразу же стала новым местом, где всегда шумно и весело.

«Сейчас в Тербунах проживают более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - На других городских площадках можно просто играть, отдыхать и развлекаться, а на новой подобраны элементы, которые несут функциональную нагрузку и поэтому полезны для развития особенных детей».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».