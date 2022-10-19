В Липецкой области ввели режим повышенной готовности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области Указом Президента РФ введен режим повышенной готовности. Он распространяется на Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ.

Уровень повышенной готовности означает, что должностные лица, то есть органы исполнительной власти, могут проводить отдельные мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Также у них есть полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ.

Речь идет об усилении охраны общественного порядка и безопасности, функционировании транспорта, связи, объектов энергетики и объектов, представляющих повышенную опасность.

Власти могут вводить особый режим работы объектов, связанных с транспортом, связью, объектов энергетики и тд. Ограничить движение транспорта, досматривать машины. Контролировать объекты, которые обеспечивают работу транспорта, коммуникаций, типографий, вычислительных центром, автоматизированных систем.

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