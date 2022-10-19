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Общество19 октября 2022 14:53

Губернатор о режиме повышенной готовности в Липецкой области: вводить ограничения на перемещение не планируем

В ближайшее время в Липецке проведут заседание оперативного штаба
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Губернатор Липецкой области пояснил, как режим повышенной готовности повлияет на жизнь региона

Губернатор Липецкой области пояснил, как режим повышенной готовности повлияет на жизнь региона

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области пояснил в своем телеграм-канале, как режим повышенной готовности повлияет на жизнь региона. По словам Игоря Артамонова, вводить ограничения на перемещения пока не планируют. В ближайшее время проведут заседание оперативного штаба со всеми структурами. Глава области отметил, что ситуация под контролем и не нужно лишней паники.

- Если будут какие-то новые решения – заблаговременно оповестим, - написал губернатор. - Мы регулярно проводим заседания, посвящённые обеспечению безопасности в Липецкой области. Все необходимые меры на текущий момент приняты и выполняются. Сейчас ведём большую работу по приведению в надлежащий вид укрытий, обеспечиваем безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений.

Напомним, в эту среду 19 октября в Липецкой области ввели режим повышенной готовности. Он распространяется на Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ.