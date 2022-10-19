Губернатор о режиме повышенной готовности в Липецкой области: вводить ограничения на перемещение не планируем

Губернатор Липецкой области пояснил, как режим повышенной готовности повлияет на жизнь региона Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области пояснил в своем телеграм-канале, как режим повышенной готовности повлияет на жизнь региона. По словам Игоря Артамонова, вводить ограничения на перемещения пока не планируют. В ближайшее время проведут заседание оперативного штаба со всеми структурами. Глава области отметил, что ситуация под контролем и не нужно лишней паники.

- Если будут какие-то новые решения – заблаговременно оповестим, - написал губернатор. - Мы регулярно проводим заседания, посвящённые обеспечению безопасности в Липецкой области. Все необходимые меры на текущий момент приняты и выполняются. Сейчас ведём большую работу по приведению в надлежащий вид укрытий, обеспечиваем безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений.

Напомним, в эту среду 19 октября в Липецкой области ввели режим повышенной готовности. Он распространяется на Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ.