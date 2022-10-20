В Липецкой области УМВД и Росгвардии поручили усилить охрану общественного порядка

В Липецкой области усилят охрану общественного порядка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ "О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 года № 756". Так, на период действия в регионе режима повышенной готовности областному УМВД России и Росгвардии поручили усилить охрану общественного порядка. А именно, военных и важных государственных и специальных объектов. Сюда же относятся предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, заместителям губернатора и главам городских округов и районов поручили перевести указанные объекты на особый режим работы. Главам городских округов и районов - контролировать работу объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, работы типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их деятельности для нужд обороны.

Также в регионе создадут оперативный штаб, отвечающий за безопасность в Липецкой области.