Огурцы подорожали на 15,25% в Липецкой области за неделю

В Липецкой области за неделю подорожали огурцы Фото: Архив "КП"

За неделю в Липецкой области на 15,25% подорожали огурцы – 196,38 рублей за килограмм. Отметим, по сообщениям Липецкстата, за январь овощ поднялся в цене на 39,69%. Также за неделю в регионе выросла цена моркови – 7,91%; лука – 7,6%; картофеля – 3,51%; пастеризованного молока – 3,93%; сливочного масла – 2,15% и помидоров – 1,76%. В среднем, килограмм моркови теперь стоит 33,06 рубля; лука – 30,62; картошки – 25,71; литр молока – 69,57; сливочного масла – 704,11 и помидоров – 139,95 рублей.

Добавим, что за первые две недели 2023 года помидоры подорожали на 27,45%. В начале года они стоили 124,92 рубля за килограмм. В отчете за третью неделю цена немного снизилась – 0,7%.

Куриные яйца, наоборот, подешевели на 2,42% – 71,06 рубль за десяток. Также снизилась стоимость свеклы – 2,01%; риса – 1,98%; гречки –1,53% и маргарина – 1,23%.

Цены на мясо в Липецкой области изменились незначительно. Свинина подорожала на 1,96%. В среднем, за килограмм теперь придется отдать 263,51 рубля. Цена на баранину поднялась всего на 0,45% – 542,79 рубля. Охлажденная и мороженая курица подешевела на 0,65% – 143,88 за килограмм, а средняя цена говядины осталась прежней – 428,93 рублей за килограмм.

Напомним, в регионе установили новый рекорд. За 2022 год фермеры собрали 862,2 миллиона яиц, что на 6,7% превышает объемы 2021 года.