Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 7:10

Межрегиональный форум "Липецкие встречи НКО" пройдет в Центре управления регионом

АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» совместно с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, при поддержке управления внутренней политики Липецкой области проводит Межрегиональный форум некоммерческих организаций «Липецкие встречи НКО»
Источник:kp.ru
.

.

Тема Форума - «Точки роста некоммерческого сектора Липецкой области».

Форум состоится 28 октября 2022 года с 09:00 до 20:00 в Центре управления регионом Администрации Липецкой области.

В программе Форума: пленарное заседание, два секционных заседания и два круглых стола.

Планируемые темы обсуждений в рамках Форума - роль НКО в поддержке соотечественников; Ресурсный центр, как инструмент развития некоммерческого сектора; Федеральные и региональные инструменты поддержки развития некоммерческого сектора; Информационная поддержка деятельности НКО.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1gWWNPYVtlOPVxn7w8rLSWRsEy7CKHTomVZNY0MVigok/viewform?edit до 26 октября 2022 года.

16+

БИЗНЕС-ПРЕСС