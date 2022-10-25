Межрегиональный форум "Липецкие встречи НКО" пройдет в Центре управления регионом

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Тема Форума - «Точки роста некоммерческого сектора Липецкой области».

Форум состоится 28 октября 2022 года с 09:00 до 20:00 в Центре управления регионом Администрации Липецкой области.

В программе Форума: пленарное заседание, два секционных заседания и два круглых стола.

Планируемые темы обсуждений в рамках Форума - роль НКО в поддержке соотечественников; Ресурсный центр, как инструмент развития некоммерческого сектора; Федеральные и региональные инструменты поддержки развития некоммерческого сектора; Информационная поддержка деятельности НКО.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1gWWNPYVtlOPVxn7w8rLSWRsEy7CKHTomVZNY0MVigok/viewform?edit до 26 октября 2022 года.

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