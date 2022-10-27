В Липецке пройдет Межрегиональный форум некоммерческих организаций

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АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» совместно с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, при поддержке управления внутренней политики Липецкой области проводит Межрегиональный форум некоммерческих организаций «Липецкие встречи НКО». Тема Форума - «Точки роста некоммерческого сектора Липецкой области».

Форум состоится 28 октября 2022 года с 09:00 до 20:00 в Центре управления регионом Администрации Липецкой области.

Планируемые темы обсуждений в рамках Форума - роль НКО в поддержке соотечественников; Ресурсный центр, как инструмент развития некоммерческого сектора; Федеральные и региональные инструменты поддержки развития некоммерческого сектора; Информационная поддержка деятельности НКО.