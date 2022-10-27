Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 8:20

В Липецке пройдет Межрегиональный форум некоммерческих организаций

Форум состоится 28 октября 2022 года с 09:00 до 20:00 в Центре управления регионом Администрации Липецкой области
Источник:kp.ru
.

.

АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» совместно с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, при поддержке управления внутренней политики Липецкой области проводит Межрегиональный форум некоммерческих организаций «Липецкие встречи НКО». Тема Форума - «Точки роста некоммерческого сектора Липецкой области».

Форум состоится 28 октября 2022 года с 09:00 до 20:00 в Центре управления регионом Администрации Липецкой области.

Планируемые темы обсуждений в рамках Форума - роль НКО в поддержке соотечественников; Ресурсный центр, как инструмент развития некоммерческого сектора; Федеральные и региональные инструменты поддержки развития некоммерческого сектора; Информационная поддержка деятельности НКО.

БИЗНЕС-ПРЕСС