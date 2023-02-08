115 общественных пространств обустроят в Липецкой области в 2023 году

В Липецкой области продолжают обновлять общественные пространства Фото: Василиса РОЖКОВА

В 2023 году в Липецкой области обустроят 115 общественных пространств. Это победители конкурса лучших проектов в Лебедяни, Задонске, Усмани и Чаплыгине и 33 территории, за благоустройство которых в 2022 году проголосовали горожане.

Например, в Грязях продолжат обновлять сквер 50 лет Победы – за него отдали голоса 5 тысяч жителей. А в Чаплыгине на улице Горького посадят кусты сирени, можжевельника и кизила и поставят новые арт-объекты. Набережную Дона в Данкове украсят солнечными часами и зеленым лабиринтом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В прошлом году в регионе улучшили 116 территорий. В том числе два сквера – «Молодежный» в Усмани и сквер Пушкина в Ельце, парк в Чаплыгине и бульвар влюбленных в Данкове.

Напомним, в Липецкой области появится машиностроительный кластер на базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий. На проект потратят 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Также в создании учебно-производственного комплекса задействуют пять региональных ссузов. В колледже усовершенствуют инфраструктуру и условия подготовки специалистов. Открытие елецкого кластера одобрили на экспертной сессии в Сергиево-Посадском колледже.